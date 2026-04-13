TSI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TSI hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 9,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 207,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TSI mit einem Umsatz von insgesamt 50,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,46 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 60,48 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TSI ein Gewinn pro Aktie von 210,02 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,69 Prozent auf 167,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 156,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at