TSI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TSI präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -8,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TSI im vergangenen Quartal 42,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TSI 30,56 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at