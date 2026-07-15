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15.07.2026 06:31:29
TSI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TSI hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 36,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSI noch ein Gewinn pro Aktie von 28,45 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 46,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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