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02.11.2026 06:31:29
Tsinghua Tongfang gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tsinghua Tongfang lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsinghua Tongfang noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tsinghua Tongfang im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsinghua Tongfang 2,74 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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