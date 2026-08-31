Tsinghua Tongfang präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tsinghua Tongfang hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 2,95 Milliarden CNY, gegenüber 3,65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at