Tsingtao Brewery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tsingtao Brewery hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,990 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 8,88 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsingtao Brewery 8,89 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at