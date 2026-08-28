Tsingtao Brewery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tsingtao Brewery hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tsingtao Brewery ein EPS von 1,74 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,78 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,84 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at