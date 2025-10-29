Tsingtao Brewery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tsingtao Brewery hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tsingtao Brewery im vergangenen Quartal 9,70 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsingtao Brewery 9,67 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at