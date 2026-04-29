Tsingtao Brewery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tsingtao Brewery veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,49 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 11,17 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at