Tsingtao Brewery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tsingtao Brewery hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsingtao Brewery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,45 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at