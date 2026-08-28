Tsingtao Brewery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tsingtao Brewery hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,73 Prozent auf 9,37 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at