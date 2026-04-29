Tsingtao Brewery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsingtao Brewery lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at