Tsingtao Brewery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsingtao Brewery präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Tsingtao Brewery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tsingtao Brewery im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsingtao Brewery 1,24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at