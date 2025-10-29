Tsingtao Brewery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tsingtao Brewery hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsingtao Brewery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden USD im Vergleich zu 1,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

