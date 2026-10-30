Tsingtao Brewery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tsingtao Brewery äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery 1,00 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsingtao Brewery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,38 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at