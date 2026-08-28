Tsingtao Brewery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tsingtao Brewery hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tsingtao Brewery 1,11 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,38 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at