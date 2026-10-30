Tsingtao Brewery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsingtao Brewery hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsingtao Brewery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 9,70 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at