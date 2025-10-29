TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,3 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 41,7 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at