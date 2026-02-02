02.02.2026 06:31:29

TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,290 TRY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 65,8 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,9 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi -0,030 TRY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 223,63 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 36,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 163,65 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

