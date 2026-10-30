TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 TRY gegenüber -0,030 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 71,8 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,3 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at