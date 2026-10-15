SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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15.10.2026 06:45:53
TSMC, SK Hynix among 5 new SDRs to be launched by SGX
The 5 companies cut across the AI value chain, and will begin trading on Oct 16Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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