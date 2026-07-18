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18.07.2026 14:51:00
TSMC: Stock to Avoid or Incredible Buying Opportunity? (NYSE: TSM)
On Thursday, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), better known as TSMC, released second-quarter earnings that blew away expectations. But management also noted it plans to increase its capital spending amid growing demand for advanced semiconductors. That includes another $100 billion commitment to build new facilities in Arizona on top of its existing plans to spend $165 billion in the U.S.It seems the market is wary of that increased capital spending -- it sent shares lower on the news. But the sell-off the stock has been undergoing this month could be a buying opportunity for investors.Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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