NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Starke Nachfrage
|
13.07.2026 08:59:00
TSMC-Aktie gefragt: Chiphersteller wächst dank anhaltendem KI-Boom
Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Montag mitteilte. Dies entspricht den durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Besonders stark war das Wachstum im Juni: Hier legten die Umsätze zum Vorjahresmonat um rund 68 Prozent auf knapp 443 Milliarden Taiwan-Dollar zu.
Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem NVIDIA und Apple beliefert.
TSMC hat eine Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar und ist das wertvollste Unternehmen in Asien.
Der Chipkonzern will am 16. Juli ausführliche Quartalszahlen vorlegen sowie einen aktualisierten Jahresausblick.
Die TSMC-Aktie legte zum Wochenstart in Taiwan um 1,04 Prozent auf 2.440,00 Neue Taiwan-Dollar zu.
/err/stk
HSINCHU (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|NVIDIA-Aktie springt kräftig an: SK hynix-Debüt macht Chipwerten neuen Mut (finanzen.at)
|
10.07.26
|Sinkende GPU-Spotpreise werfen Fragen zur Bewertung der NVIDIA-Aktie auf (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)