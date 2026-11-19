Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
19.11.2026 11:21:27
TSMC and Samsung suspend some chip shipments to Chinese customers
Halt comes after US commerce department introduces new export controlsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 450,00
|-3,92%
|Samsung GDRS
|3 130,00
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.