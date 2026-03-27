Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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27.03.2026 01:00:00
TSMC Has a Monopoly on Making AI Chips. Here's Why This Stock Could Be the Safest Bet in the $700 Billion Capex Boom.
Although artificial intelligence (AI) technology itself isn't new, the popularity of AI apps and tools has thrown it fully into the mainstream. And in true big tech fashion, where there's an increase in eyeballs, there's an increase in their spending.Over the past few years, major hyperscalers -- companies like Microsoft, Amazon, and Alphabet that power a lot of the digital world -- have spent billions building out their AI infrastructure. It seems these checks are only going to get bigger, too. Major tech companies are expected to spend around $700 billion on their AI infrastructure in 2026 alone.However, as hundreds of billions are being spent, the safest bet isn't the company with the best chatbot or productivity tools. It's Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), also known as TSMC.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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