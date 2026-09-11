NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.09.2026 19:10:01
TSMC Just Delivered Fantastic News for Nvidia Shareholders
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has delivered a winning performance in the artificial intelligence (AI) market, becoming the world's biggest AI chip designer and generating record earnings well into the billions of dollars. In the latest quarter, revenue topped $96 billion, and net income reached $59 billion. The company recognized the AI opportunity early and made this market its focus. This clearly was a wise bet as it's turned out very well for Nvidia and the company's shareholders. The stock has soared 900% over five years.
But one element has weighed on the stock in recent months, and that is the general concern about a potential AI slowdown. Investors have worried that big tech companies are spending too much on a build-out, and that the revenue opportunity may fall short. Such a scenario would be terrible for Nvidia, considering that more than 90% of its total revenue comes from data center sales.
Nvidia and peers have spoken of strong demand, which should reassure investors at least somewhat. And now, an important message from Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) offers us even more very recent visibility on the situation. TSMC just delivered fantastic news for Nvidia shareholders. Let's check it out.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|188,46
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.