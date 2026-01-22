ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

22.01.2026 11:45:00

TSMC Just Delivered Incredible News for ASML Investors

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is the world's largest semiconductor foundry, fabricating chips for several customers across multiple industries. This explains why Wall Street eagerly awaits the company's results, as they provide insight into the health of the semiconductor industry.It is worth noting that semiconductors are considered the new oil, as they form the basic building blocks of the digital economy. The chips that TSMC fabricates power factories, data centers, cars, smartphones, computers, and other applications. Given that all these industries have been embracing artificial intelligence (AI), TSMC has seen outstanding demand for its fabrication services.So, it was not surprising to see TSMC's latest quarterly report turning out to be better than analysts' expectations. What's more, the company's guidance for 2026 is solid despite production constraints, and this is great news for another semiconductor bellwether -- ASML (NASDAQ: ASML). Let's see why that's the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
