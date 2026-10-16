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16.10.2026 04:30:02
TSMC Just Posted Record Profit for the Sixth Straight Quarter. Why Did the Stock Fall?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (NYSE:TSM) is one of the biggest companies in the world today and a linchpin in the global economy.
It's also a bellwether for the semiconductor sector, as the world's biggest chip manufacturer with a differentiated model as a pure-play contract manufacturer.
On Thursday, TSMC reported third-quarter earnings during a testy moment for the AI trade. AI stocks have tumbled this week amid concerns about rising interest rates, circular financing deals, and competition from China, among other concerns.
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