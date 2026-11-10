TSMC October Revenue Jumps 60% Y-o-Y

(RTTNews) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) Tuesday reported a 59.7% year-over-year increase in revenue for October 2026.

Revenue for October reached NT$586.89 billion, compared with NT$367.473 billion in the same month last year. Sales grew 14.7% from NT$511.857 billion in September.

Revenue for the first ten months of 2026 rose 43.3% to NT$4.486 trillion from the corresponding period in 2025.

In overnight trading on the NYSE, TSMC shares rose nearly 1% after closing at $388.62 on Monday.