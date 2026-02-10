Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
10.02.2026 10:30:56
TSMC revenue jumps 37% in January; AI spending marches on
The demand for data centre chips is spurring the chipmaker to earmark as much as US$56 billion in capital spending this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!