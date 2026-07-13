Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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13.07.2026 09:28:05
TSMC sales surge 36% in fresh sign of AI spending momentum
Revenue for the three months ended June totalled NT$1.27 trillion (US$39.6 billion)Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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