TSMC Says AI Chip Demand Is Still Far Above What It Can Supply. That's Why I'd Buy Nvidia Stock.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors got a new look at the demand for artificial intelligence (AI) chips on Thursday, Oct. 15. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), which makes chip wafers for Nvidia, posted third-quarter revenue of $46.7 billion -- over the high end of the $44.6 billion to $45.8 billion range management had forecast in July.

And TSMC's chairman and CEO, C.C. Wei, didn't sound worried about what's next.

"[T]he demand actually is still far above our capability today to supply," Wei said on the company's earnings call. He made the comment in an answer where he wouldn't say if that demand comes more from AI accelerators or central processing units (CPUs).

Continue reading