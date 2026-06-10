Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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10.06.2026 15:21:00
TSMC stimmt auf Preiserhöhungen ein, Samsung wächst zur Alternative
Höhere Produktionskosten sollen die Chippreise beim Weltmarktführer TSMC hochtreiben. Die hohe Nachfrage von KI-Hyperscalern tut ihr Übriges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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