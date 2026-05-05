Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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05.05.2026 15:28:21
TSMC Stock Holds Firm As $56 Billion AI Expansion Defies Apple Supply Chain Rumors
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