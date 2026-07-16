Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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16.07.2026 05:28:24
TSMC to invest another US$100 billion in US as Q2 profit blows past forecasts
TSMC also raised its forecast for capital spending by up to 14% for this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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