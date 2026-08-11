ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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11.08.2026 02:30:00

TSMC vs. ASML: Which Is the Better Semiconductor Equipment Stock to Own for the Next 10 Years?

Two of the best semiconductor stocks on the market don't design and develop their own chips, they serve the entire industry, including most of the companies those that do design their own chips.That's why Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), or TSMC, and ASML Holding (NASDAQ: ASML) might be the two best long-term semiconductor stocks.But is one better than the other? Letʻs take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11:11 ASML NV Outperform Bernstein Research
30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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ASML NV 1 545,20 2,37% ASML NV

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