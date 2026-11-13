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13.11.2026 15:53:02

TSMC’s Terrific Growth Clearly Shows That the Chip Sell-Off Is Overdone. Here Are the Best Stocks to Buy Hand Over Fist

The semiconductor sector has been under immense pressure lately, as evidenced by the 17% decline in the PHLX Semiconductor Sector index since the beginning of October. However, results from leading semiconductor companies clearly indicate that the sell-off is overdone.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), one of the world's most important semiconductor companies, just released its October sales figures, providing further evidence that the artificial intelligence (AI) build-out isn't slowing down. Let's see how TSMC fared in October before taking a look at some top semiconductor stocks that are worth buying following the recent sell-off.

Image source: Getty Images.

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