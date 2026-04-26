Kona Gold Solutions Aktie
ISIN: US9065872098
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26.04.2026 16:21:33
TSP Capital Triples Western Union Equity Ownership
According to an SEC filing dated April 24, TSP Capital Management Group, LLC disclosed a buy of Western Union (NYSE:WU) shares.Western Union provides international money transfer and payment services, operating through a broad agent network and digital platforms. It seeks to use its scale and established brand to enable efficient cross-border transactions for both consumers and businesses. TSP Capital aggressively purchased Western Union shares in the first quarter. The firm tripled its share ownership to nearly 1.1 million shares. With a $9.5 million value as of March 31, the stake represented 2.3% of its reported AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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