TSpiritual World gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TSpiritual World hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

TSpiritual World hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at