TSpiritual World öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TSpiritual World gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte TSpiritual World ebenfalls 0,020 INR je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 INR. Im Vorjahr waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at