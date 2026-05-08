TSS Aktie
WKN DE: A1W0MJ / ISIN: US87288V1017
|
08.05.2026 05:37:11
TSS, Inc. Q1 Income Declines
(RTTNews) - TSS, Inc. (TSSI.OB) released a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $2.28 million, or $0.08 per share. This compares with $2.98 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 44.1% to $55.35 million from $98.96 million last year.
TSS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.28 Mln. vs. $2.98 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.12 last year. -Revenue: $55.35 Mln vs. $98.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TSS Inc
|
06.05.26
|Ausblick: TSS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: TSS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)