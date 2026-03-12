12.03.2026 06:31:29

TSS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TSS hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TSS einen Umsatz von 50,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TSS ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

TSS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 245,72 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 148,14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

