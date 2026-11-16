TSUBAKI NAKASHIMA legte Quartalsergebnis vor

TSUBAKI NAKASHIMA veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

TSUBAKI NAKASHIMA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 208,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,460 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,97 Milliarden JPY – ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TSUBAKI NAKASHIMA 16,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at