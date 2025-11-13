TSUBAKI NAKASHIMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TSUBAKI NAKASHIMA hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -24,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,28 Prozent auf 16,71 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at