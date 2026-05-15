TSUBAKI NAKASHIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TSUBAKI NAKASHIMA präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -14,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,68 Prozent auf 17,78 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at