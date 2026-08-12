TSUBAKI NAKASHIMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TSUBAKI NAKASHIMA hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TSUBAKI NAKASHIMA ein Ergebnis je Aktie von -10,610 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat TSUBAKI NAKASHIMA mit einem Umsatz von insgesamt 19,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at