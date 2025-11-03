Tsubakimoto Chain: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tsubakimoto Chain ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tsubakimoto Chain die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsubakimoto Chain in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 69,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at