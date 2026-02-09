Tsubakimoto Chain präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsubakimoto Chain hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 59,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsubakimoto Chain noch ein Gewinn pro Aktie von 48,10 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 73,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tsubakimoto Chain 70,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at