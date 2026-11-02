Tsubakimoto Chain: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tsubakimoto Chain hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89,08 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at