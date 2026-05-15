Tsubakimoto Chain zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tsubakimoto Chain äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Tsubakimoto Chain hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 136,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 69,59 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 86,48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 295,80 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 212,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 295,88 Milliarden JPY – ein Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tsubakimoto Chain 279,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at